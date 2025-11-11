Греческие фермеры проводят акцию протеста в Афинах

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фермеры со всей Греции проводят в Афинах митинг, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец, сообщает во вторник греческий телеканал " Фермеры со всей Греции проводят в Афинах митинг, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец, сообщает во вторник греческий телеканал " Скай ".

"Началось шествие фермеров и животноводов со всей страны к министерству аграрного развития и продовольствия, где они проведут протест", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, в шествии участвуют фермеры "от Крита до Эвроса", то есть со всей страны. Они требуют возобновления выплаты субсидий от организации OPEKEPE, которая ранее закрылась из-за коррупционного скандала, и возмещения ущерба животноводческой отрасли, пострадавшей от эпидемии оспы овец и коз.

После акции протеста у министерства, где фермеры передадут чиновникам письменное обращение, они проследуют к зданию OPEKEPE. Ожидается, что из-за шествия некоторые дороги в центре Афин будут перекрыты, сообщает Скай.

Глава Национального союза сельскохозяйственных кооперативов (ETEAS) Павлос Сатольяс предупредил, что сегодняшняя акция - лишь предупреждение властям, в случае их бездействия работники сельского хозяйства готовы к эскалации.

"Сегодняшний митинг - отправная точка для протестов, которые будут развиваться в будущем и обостряться. Мы хотим находиться на полях и в стойлах, а не на улицах. Если проблемы решатся, будьте уверены, что мы пойдем туда, где нам место", - передает телеканал отрывок из его речи.

Сатольяс также сказал, что из-за коррупционного скандала субсидии не получили 600 тысяч семей.

В репортаже телеканала видно, как протестующие несут плакаты с надписями "Спасите сельское хозяйство", "По нам ударила оспа, а государство нас забыло", "Платежи, а не обещания, сейчас же".

Во вторник утром в Александруполисе на северо-востоке Греции фермеры перекрыли тракторами выезд из аэропорта, куда должен был прилететь премьер-министр страны Кириакос Мицотакис , сообщил "Скай". Они хотели лично встретиться с премьером, чтобы обсудить проблемы отрасли. По информации газеты "Неа", премьер смог покинуть аэропорт по объездной дороге.

Министерство аграрного развития и продовольствия Греции в середине сентября ввело режим оперативной готовности на фоне распространения оспы овец и коз в стране. По данным греческого телеканала ERT, за год от болезни в Греции погибли около 263 тысячи животных. Председатель производителей молочной продукции Греции Христос Апостолопулос заявлял, что распространение болезни угрожает производству сыра фета.

Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае 2025 года, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 миллионов евро.