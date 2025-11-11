МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стремление британских СМИ оклеветать и дискредитировать Россию совсем не ново, но удивительна стремительная деградация разных СМИ Великобритании с многовековой историей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

Она отметила, что Россия неоднократно на протяжении последних лет была вынуждена проливать свет на бесконечные потоки ложной информации от целого ряда ведущих британских СМИ в освещении российско-украинского конфликта.

Общая тенденция исказить любую информацию в отношении России, по ее словам, налицо. "И на бумаге, как позорное пятно, которое трудно вывести и противно мараться, но Россия никогда себя в обиду не давала и не даст. Вне зависимости от конъюнктуры политических настроений в Великобритании", - подытожила Чемерис.