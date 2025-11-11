Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали стремление западных СМИ оклеветать Россию - РИА Новости, 11.11.2025
18:10 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/gosduma-2054296745.html
В Госдуме прокомментировали стремление западных СМИ оклеветать Россию
В Госдуме прокомментировали стремление западных СМИ оклеветать Россию - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме прокомментировали стремление западных СМИ оклеветать Россию
Стремление британских СМИ оклеветать и дискредитировать Россию совсем не ново, но удивительна стремительная деградация разных СМИ Великобритании с многовековой... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:10:00+03:00
2025-11-11T18:10:00+03:00
в мире
россия
великобритания
лондон
дональд трамп
сергей лавров
кир стармер
би-би-си
россия
великобритания
лондон
в мире, россия, великобритания, лондон, дональд трамп, сергей лавров, кир стармер, би-би-си, госдума рф
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Кир Стармер, Би-би-си, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали стремление западных СМИ оклеветать Россию

Депутат Чемерис: стремление британских журналистов оклеветать Россию не ново

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стремление британских СМИ оклеветать и дискредитировать Россию совсем не ново, но удивительна стремительная деградация разных СМИ Великобритании с многовековой историей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа.
"Стремление британских СМИ оклеветать и дискредитировать Россию совсем не ново. Удивительна лишь стремительная деградация разных СМИ Великобритании с многовековой историей, когда-то считавшихся зачинателями жанра, ради сиюминутного громогласного сюжета или заголовка", - сказала Чемерис.
Она отметила, что Россия неоднократно на протяжении последних лет была вынуждена проливать свет на бесконечные потоки ложной информации от целого ряда ведущих британских СМИ в освещении российско-украинского конфликта.
"Удивительно, что показательное фальсифицирование информации целым рядом британских и американских СМИ получило публичное освещение лишь сейчас. Ведь тот же Дональд Трамп, имея на руках лишь официальные сводки СМИ, может доказать, мягко говоря, неправдоподобное освещение связанных с ним фактов, начиная ещё с 2016 года", - добавила политик.
По мнению Чемерис, фейковая речь Трампа с якобы призывом к штурму Капитолия в 2021 году, повлекшая отставку главы Би-би-си Тима Дэйви и его "правой руки" Деборы Тернесс - лишь "верхушка этого айсберга" лжи и дезинформации.
"Видимо, британские журналисты берут пример со своего премьер-министра Кира Стармера, в декабре прошлого года назвавшего Россию "неустойчивым и отчаявшимся агрессором", - считает политик.
Общая тенденция исказить любую информацию в отношении России, по ее словам, налицо. "И на бумаге, как позорное пятно, которое трудно вывести и противно мараться, но Россия никогда себя в обиду не давала и не даст. Вне зависимости от конъюнктуры политических настроений в Великобритании", - подытожила Чемерис.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
В миреРоссияВеликобританияЛондонДональд ТрампСергей ЛавровКир СтармерБи-би-сиГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала