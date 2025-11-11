Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/gosduma-2054249042.html
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат - РИА Новости, 11.11.2025
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:33:00+03:00
2025-11-11T16:33:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251028/prizyv-2051151511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Призывники перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года
28 октября, 12:50
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала