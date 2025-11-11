Рейтинг@Mail.ru
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладах в драгметаллах
15:10 11.11.2025
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.
Документ направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.
Менеджеры Сбербанка Премьер за работой - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Финансист посоветовала, как лучше поступить со вкладами в ноябре
7 ноября, 03:18
Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС.
Новый закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.
Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится – это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, отмечал он.
Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены. Это обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.
Золото - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами
13 августа, 04:02
 
ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
