Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.

Документ направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.

Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС.

Новый закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.

Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится – это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, отмечал он.