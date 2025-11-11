Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина.

Рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты данный законом предлагается зафиксировать на уровне 270 месяцев.