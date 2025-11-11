Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.11.2025 (обновлено: 14:55 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/gosduma-2054206948.html
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 11.11.2025
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:54:00+03:00
2025-11-11T14:55:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251024/gosduma-2050239938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Госдума утвердила ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина.
Рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты данный законом предлагается зафиксировать на уровне 270 месяцев.
В сопроводительных документах уточняется, что этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ГД предложат ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет
24 октября, 01:17
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала