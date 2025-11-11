https://ria.ru/20251111/gorlovka-2054343998.html
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 11.11.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Горловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
украина
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Пушилин: в Горловке при атаке дрона ВСУ на машину пострадали два человека