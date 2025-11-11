Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 11.11.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 11.11.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Горловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Пушилин: в Горловке при атаке дрона ВСУ на машину пострадали два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Горловке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на легковой автомобиль пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее во вторник мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атаки дрона ВСУ пострадал один человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
