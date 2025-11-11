В МГАХ пройдут концерты к 110-летию балерины Софьи Головкиной

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Торжественные концерты к 110-летнему юбилею советской балерины Софьи Головкиной пройдут 14 и 15 ноября в Учебном театре Московской государственной академии хореографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГАХ.
"Концерты учащихся и студентов Московской Академии хореографии, посвященные 110-летию со дня рождения Софьи Николаевны Головкиной, народной артистки СССР, возглавлявшей МГАХ 40 лет, станут не только данью памяти, но и признанием ее колоссального вклада в отечественное балетное искусство", - говорится в сообщении.
Под руководством ректора Академии, народной артистки РФ, всемирно известной балерины Светланы Захаровой Академия представит программу, отражающую глубину традиций, заложенных Софьей Николаевной, и живую связь поколений. Зрители увидят связанные с творческой и педагогической деятельностью Головкиной номера, а также специальную постановку хореографа Софьи Гайдуковой – внучки Софьи Николаевны, подчеркнули в пресс-службе.
"Софья Николаевна – это путеводная звезда, чей свет продолжает освещать путь, по которому идет наша Академия", - рассказала Светлана Захарова.
Софья Головкина – балерина Большого театра, педагог и ректор-реформатор Московской Академии хореографии, под чьим 40-летним руководством Академия пережила период расцвета и международного признания. Благодаря ей, в 1967 году было построено здание, в котором сегодня располагается Академия.