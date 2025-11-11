https://ria.ru/20251111/germaniya-2054266083.html
Рекордное число немецких компаний заявили о снижении конкурентоспособности
германия
евросоюз
экономика
германия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более трети промышленных компаний Германии (36,6%) сообщили о снижении своей конкурентоспособности по сравнению со странами за пределами ЕС - это самый высокий показатель, зафиксированный в исследованиях института IFO.
По данным IFO, в июле 24,7% промышленных компаний ФРГ
сообщали о снижении своей конкурентоспособности по сравнению со странами вне ЕС
.
"В октябре более трети промышленных компаний (36,6% по сравнению с 24,7% в июле) сообщили о снижении своей конкурентоспособности по сравнению со странами за пределами ЕС. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный в исследованиях IFO", - говорится в сообщении
на сайте института.
Что касается конкуренции внутри ЕС, доля компаний, столкнувшихся со снижением конкурентоспособности, возросла с 12% до 21,5%, что также является рекордным показателем.
"Конкурентоспособность немецкой промышленности достигла новой самой низкой отметки. Это показывает, насколько серьезно структурные проблемы влияют на отрасль", - заявил руководитель отдела исследований IFO Клаус Вольрабе.
По данным IFO, конкурентоспособность снизилась во всех секторах промышленности. В химической промышленности более половины компаний сообщили о снижении конкурентоспособности. Аналогичная доля наблюдается среди производителей электронной и оптической продукции (47%). В машиностроении этот показатель составляет около 40%.
Вольрабе отметил, что без масштабных реформ Германия рискует еще больше отстать в международном сравнении.