Politico узнало о нежелании Германии проводить климатический саммит ООН
Германия всеми способами старается избежать ситуации, при которой ей пришлось бы принимать у себя климатический саммит ООН в 2026 году, сообщает издание
в мире
германия
турция
австралия
оон
германия
турция
австралия
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Германия всеми способами старается избежать ситуации, при которой ей пришлось бы принимать у себя климатический саммит ООН в 2026 году, сообщает издание Politico со ссылкой на немецких политиков и источники.
Издание напоминает, что сейчас ведутся споры между Турцией
и Австралией
, намеренных принимать саммит у себя. При этом Германия
как страна, где расположен офис климатического управления ООН
, обязана вмешаться и в случае отсутствия компромисса, проводить саммит у себя.
«
"Нам пришлось бы это сделать, но мы не хотим. Это непростая задача. Германии нужно больше времени для проведения конференции. Именно поэтому все сигналы, которые мы посылаем, направлены на то, чтобы, ради всего святого, Австралия и Турция согласились, чтобы это техническое решение не вступило в силу", - цитирует издание статс-секретаря министерства окружающей среды Германии Йохена Фласбарта.
Он отметил, что подготовка площадки для саммита в течение 12 месяцев "станет испытанием для негибкой немецкой бюрократии".
По словам одного из источников издания, Германия также сообщила секретариату ООН по климату о своём нежелании принимать конференцию, а немецкие дипломаты просили помощи Британии в решении вопроса.