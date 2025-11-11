Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат

"Премьер-министр и генеральный прокурор должны признать, что постоянно расширяющееся толкование Европейской конвенции о правах человека используется против тех, кто действует в рамках законных полномочий короны... Правительство должно восстановить правовую ясность, подтвердить право вооружённых конфликтов, отойти от применения ЕКПЧ и обеспечить защиту тех, кто действует в рамках законных полномочий", - говорится в письме.

Издание отмечает, что авторами выступили девять четырехзвездных генералов в отставке, которые считают, что подрыв доверия солдат к правовой системе и последующая потеря кадров представляют собой прямую угрозу национальной безопасности. По их словам, сейчас каждый британский солдат должен учитывать "не только врага перед собой, но и иметь юриста за спиной".