Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
Высокопоставленные британские генералы в отставке обратились к властям страны с призывом ограничить применение Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) в отношении британских солдат
великобритания
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Высокопоставленные британские генералы в отставке обратились к властям страны с призывом ограничить применение Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) в отношении британских солдат, следует из письма, опубликованного изданием Times
.
"Премьер-министр и генеральный прокурор должны признать, что постоянно расширяющееся толкование Европейской конвенции о правах человека используется против тех, кто действует в рамках законных полномочий короны... Правительство должно восстановить правовую ясность, подтвердить право вооружённых конфликтов, отойти от применения ЕКПЧ и обеспечить защиту тех, кто действует в рамках законных полномочий", - говорится в письме.
Издание отмечает, что авторами выступили девять четырехзвездных генералов в отставке, которые считают, что подрыв доверия солдат к правовой системе и последующая потеря кадров представляют собой прямую угрозу национальной безопасности. По их словам, сейчас каждый британский солдат должен учитывать "не только врага перед собой, но и иметь юриста за спиной".
"Они настаивают на том, что необходимо прекратить применение Европейской конвенции о правах человека и закона Великобритании
о правах человека к действиям военнослужащих, находящихся на действительной службе в Великобритании и за рубежом", - резюмирует издание.