Рейтинг@Mail.ru
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/generaly-2054073836.html
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат - РИА Новости, 11.11.2025
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат
Высокопоставленные британские генералы в отставке обратились к властям страны с призывом ограничить применение Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:04:00+03:00
2025-11-11T05:04:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/62/1027086235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_339897f257dadad9ba50ed1dcdcadb1d.jpg
https://ria.ru/20250510/smi-2016174755.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/62/1027086235_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de46816b6c0a4d89b0e8a25d7e065747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Британские генералы призвали ограничить применение ЕКПЧ в отношении солдат

Девять генералов призвали ограничить применение ЕКПЧ к британским солдатам

© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated PressЗаседание парламента в Лондоне, Великобритания
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated Press
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные британские генералы в отставке обратились к властям страны с призывом ограничить применение Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) в отношении британских солдат, следует из письма, опубликованного изданием Times.
"Премьер-министр и генеральный прокурор должны признать, что постоянно расширяющееся толкование Европейской конвенции о правах человека используется против тех, кто действует в рамках законных полномочий короны... Правительство должно восстановить правовую ясность, подтвердить право вооружённых конфликтов, отойти от применения ЕКПЧ и обеспечить защиту тех, кто действует в рамках законных полномочий", - говорится в письме.
Издание отмечает, что авторами выступили девять четырехзвездных генералов в отставке, которые считают, что подрыв доверия солдат к правовой системе и последующая потеря кадров представляют собой прямую угрозу национальной безопасности. По их словам, сейчас каждый британский солдат должен учитывать "не только врага перед собой, но и иметь юриста за спиной".
"Они настаивают на том, что необходимо прекратить применение Европейской конвенции о правах человека и закона Великобритании о правах человека к действиям военнослужащих, находящихся на действительной службе в Великобритании и за рубежом", - резюмирует издание.
Бен Ки - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ
10 мая, 10:18
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала