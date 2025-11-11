Рейтинг@Mail.ru
18:42 11.11.2025 (обновлено: 19:27 11.11.2025)
Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского
Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского
Обсуждение вопроса о лишении депутата Вороновского неприкосновенности
Депутата Вороновского подозревают в получении взяток. Комиссия Госдумы рекомендует дать согласие на то, чтобы лишить его неприкосновенности и разрешить возбудить уголовное дело. При этом Вороновский, как утверждается, готов сотрудничать. До этого он заявлял, что готов "дать разъяснения".
Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского

Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Дагомысского ДРСУ Сафарабий Напсо дал показания на депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Напсо дал подробные показания о том, что в интересах Анатолия Вороновского оплачивал приобретение имущества и выполнение работ для его близких лиц через подконтрольное ООО "Вектор" и своего двоюродного брата Харту. Это полностью подтвердили Харту и заместитель директора ООО "Вектор" Сидоров", — сказал собеседник агентства.
Глава города Владимира Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Сегодня Госдума на пленарном заседании одобрила снятие с Вороновского депутатской неприкосновенности. Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.

Депутат является членом комитета по транспорту. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.

По словам депутата Константина Затулина, Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту депутатской неприкосновенности. В начале недели профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовал представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать просьбу.
 
