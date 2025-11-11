В ГД предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей, болезней и увольнений из-за его употребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений - по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет", - сказано в письме.

В документе отмечается, что в настоящее время оформление упаковки алкогольной продукции в России не содержит наглядных предупреждений о вреде для здоровья, несмотря на широкую распространённость болезней, вызванных употреблением алкоголя.

По мнению депутатов, наглядная демонстрация наносимого здоровью вреда на бутылке может побудить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного, способствуя умеренности либо отказу от алкоголя.