В ГД предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей
В ГД предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей - РИА Новости, 11.11.2025
В ГД предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей
11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей, болезней и увольнений из-за его употребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений - по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет", - сказано в письме.
В документе отмечается, что в настоящее время оформление упаковки алкогольной продукции в России
не содержит наглядных предупреждений о вреде для здоровья, несмотря на широкую распространённость болезней, вызванных употреблением алкоголя.
По мнению депутатов, наглядная демонстрация наносимого здоровью вреда на бутылке может побудить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного, способствуя умеренности либо отказу от алкоголя.
Подобные предупреждения, как уточнили авторы, вызывают эмоциональную реакцию, напоминая потребителю о реальных медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем, что доказанно снижает уровень его потребления и предотвращает формирование зависимости, а реализация указанной меры станет важным шагом в профилактике алкогольной зависимости, снижении заболеваемости и сохранении здоровья граждан.