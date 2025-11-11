Рейтинг@Mail.ru
В Газе рассказали о проблеме возобновления учебного процесса из-за беженцев - РИА Новости, 11.11.2025
18:18 11.11.2025
В Газе рассказали о проблеме возобновления учебного процесса из-за беженцев
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Газе рассказали о проблеме возобновления учебного процесса из-за беженцев

Ас-Савабита: школы в Газе приютили беженцев и не могут возобновить обучение

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
ГАЗА, 11 ноя - РИА Новости. Разрушительная война в секторе Газе оставила десятки тысяч семей без крыши над головой, они вынуждены искать убежища не только в лагерях беженцев, но и школах, которые, несмотря на прекращение огня, до сих пор не могут вернуться к полноценной работе, рассказали РИА Новости представители палестинских властей.
Как пояснил агентству глава пресс-офиса властей Газы Исмаил ас-Савабита, в планах правительства анклава вернуть за парты 600 тысяч учеников, для чего необходимо освободить хотя бы некоторые школы, занимаемые беженцами.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
10 ноября, 00:31
"Правительственная комиссия при министерстве образования потребовала освободить школы для возобновления учебного процесса… Несмотря на все усилия министерства образования, сложившаяся ситуация не позволяет реализовать все планы в этой сфере", - сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, помимо проблемы с помещениями для учебных классов катастрофически не хватает учителей как в частных школах, так и в школах, действующих под эгидой ООН.
Согласно статистике министерства образования, с 7 октября 2023 года 674 тысячи палестинских детей и подростков были лишены возможности продолжать учебу в школах. Более 17 тысяч школьников погибли, порядка 26 тысяч получили ранения в ходе вооруженного конфликта правящего в Газе палестинского движения ХАМАС и Израиля. Кроме того, погибли 982 учителя и сотрудника школьных администраций.
Временные обитатели школ согласны с тем, что для будущего Газы крайне важно возобновить образовательный процесс, однако признаются, что пока не могут найти альтернативное жилье. "Администрация школы уведомила нас о необходимости освободить здание, чтобы ученики могли провести учебный год в нормальных условиях. Мы хотим, чтобы наши дети учились, так как образование важно для будущего. Но куда нам деваться? В других районах нет нормальных мест для того, чтобы разместить наши семьи", - сказал РИА Новости беженец из северной части сектора Самих аль-Кафарана, проживающий на территории одной из школ на юге региона.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226
1 ноября, 16:57
По его словам, как только Израиль выведет войска из региона, где он раньше проживал, вся семья незамедлительно освободит школьные помещения.
Другой беженец из Бейт-Хануна Мухаммед аль-Масри хотел бы, чтобы дети учились даже в таких условиях. Однако, по его словам, не хватает не только классов и учителей, но и элементарных школьных принадлежностей. "Мы хотим, чтобы школы продолжали работать хотя бы на минимальном уровне… Однако в условиях, когда в дефиците практически все, наши дети страдают не только от того, что стали беженцами, но и от невозможности нормально учиться", - сказал аль-Масри РИА Новости.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 69 тысяч палестинцев, более 170 тысяч получили ранения.
КПП Керем Шалом - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Израиль пропустил в Газу менее четверти обещанного объема гумпомощи
1 ноября, 20:24
 
