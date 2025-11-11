В Газе рассказали о проблеме возобновления учебного процесса из-за беженцев

ГАЗА, 11 ноя - РИА Новости. Разрушительная война в секторе Газе оставила десятки тысяч семей без крыши над головой, они вынуждены искать убежища не только в лагерях беженцев, но и школах, которые, несмотря на прекращение огня, до сих пор не могут вернуться к полноценной работе, рассказали РИА Новости представители палестинских властей.

Как пояснил агентству глава пресс-офиса властей Газы Исмаил ас-Савабита, в планах правительства анклава вернуть за парты 600 тысяч учеников, для чего необходимо освободить хотя бы некоторые школы, занимаемые беженцами.

"Правительственная комиссия при министерстве образования потребовала освободить школы для возобновления учебного процесса… Несмотря на все усилия министерства образования, сложившаяся ситуация не позволяет реализовать все планы в этой сфере", - сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, помимо проблемы с помещениями для учебных классов катастрофически не хватает учителей как в частных школах, так и в школах, действующих под эгидой ООН.

Согласно статистике министерства образования, с 7 октября 2023 года 674 тысячи палестинских детей и подростков были лишены возможности продолжать учебу в школах. Более 17 тысяч школьников погибли, порядка 26 тысяч получили ранения в ходе вооруженного конфликта правящего в Газе палестинского движения ХАМАС и Израиля. Кроме того, погибли 982 учителя и сотрудника школьных администраций.

Временные обитатели школ согласны с тем, что для будущего Газы крайне важно возобновить образовательный процесс, однако признаются, что пока не могут найти альтернативное жилье. "Администрация школы уведомила нас о необходимости освободить здание, чтобы ученики могли провести учебный год в нормальных условиях. Мы хотим, чтобы наши дети учились, так как образование важно для будущего. Но куда нам деваться? В других районах нет нормальных мест для того, чтобы разместить наши семьи", - сказал РИА Новости беженец из северной части сектора Самих аль-Кафарана, проживающий на территории одной из школ на юге региона.

По его словам, как только Израиль выведет войска из региона, где он раньше проживал, вся семья незамедлительно освободит школьные помещения.

Другой беженец из Бейт-Хануна Мухаммед аль-Масри хотел бы, чтобы дети учились даже в таких условиях. Однако, по его словам, не хватает не только классов и учителей, но и элементарных школьных принадлежностей. "Мы хотим, чтобы школы продолжали работать хотя бы на минимальном уровне… Однако в условиях, когда в дефиците практически все, наши дети страдают не только от того, что стали беженцами, но и от невозможности нормально учиться", - сказал аль-Масри РИА Новости.