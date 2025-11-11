https://ria.ru/20251111/gaza-2054257559.html
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией - РИА Новости, 11.11.2025
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
Среди чиновников администрации президента США Дональда Трампа есть обеспокоенность, что его мирный план по сектору Газа может сорваться из-за сложностей с... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:52:00+03:00
2025-11-11T16:52:00+03:00
2025-11-11T16:52:00+03:00
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
хамас
politico
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047903129_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0938a85fb9983059bba259bb67901e42.jpg
https://ria.ru/20251110/nebenzya-2053864292.html
https://ria.ru/20251021/tramp-2049509448.html
израиль
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047903129_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_54850bc8cabe26ef876cc5cb87d78b30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, хамас, politico, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ХАМАС, Politico, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
Politico: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости.
Среди чиновников администрации президента США Дональда Трампа есть обеспокоенность, что его мирный план по сектору Газа может сорваться из-за сложностей с реализацией многих основных положений и недостатка четкого плана дальнейших действий, пишет издание Politico
со ссылкой на документы.
"Некоторые чиновники администрации Трампа глубоко обеспокоены тем, что мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может сорваться из-за сложностей с реализацией многих его основных положений, так как частные документы, имеющиеся в распоряжении Politico и распространенные среди американских чиновников, подчеркивают отсутствие четкого плана дальнейших действий", - пишет издание.
Отмечается, на одной из страниц документа, озаглавленной "тяжелая работа начинается сейчас: реализация плана президента Трампа", не представлено конкретных политических решений, но изложено множество препятствий, с которыми сталкивается Вашингтон и его партнеры в попытках установить мир между Израилем и ХАМАС.
Кроме того, согласно копии еще одного документа, в начале ноября США распространили в ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.