© AP Photo / Leo Correa Автомобили с освобожденными из сектора Газа заложниками на военной базе недалеко от Рейма на юге Израиля

СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Среди чиновников администрации президента США Дональда Трампа есть обеспокоенность, что его мирный план по сектору Газа может сорваться из-за сложностей с реализацией многих основных положений и недостатка четкого плана дальнейших действий, пишет издание Среди чиновников администрации президента США Дональда Трампа есть обеспокоенность, что его мирный план по сектору Газа может сорваться из-за сложностей с реализацией многих основных положений и недостатка четкого плана дальнейших действий, пишет издание Politico со ссылкой на документы.

"Некоторые чиновники администрации Трампа глубоко обеспокоены тем, что мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может сорваться из-за сложностей с реализацией многих его основных положений, так как частные документы, имеющиеся в распоряжении Politico и распространенные среди американских чиновников, подчеркивают отсутствие четкого плана дальнейших действий", - пишет издание.

Отмечается, на одной из страниц документа, озаглавленной "тяжелая работа начинается сейчас: реализация плана президента Трампа", не представлено конкретных политических решений, но изложено множество препятствий, с которыми сталкивается Вашингтон и его партнеры в попытках установить мир между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, согласно копии еще одного документа, в начале ноября США распространили в ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.