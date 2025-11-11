Рейтинг@Mail.ru
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
15:15 11.11.2025
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
УФСБ РФ по Волгоградской области объявило предостережение представителю немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" после... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
россия
волгоградская область
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, волгоградская область, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат

ФСБ объявила предостережение представителю немецкого "Народного союза Германии"

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. УФСБ РФ по Волгоградской области объявило предостережение представителю немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" после попытки незаконной эксгумации, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее УФСБ сообщало, что ФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести пропагандистскую акцию в Волгоградской области в год празднования 80-й годовщины Победы, незаконно перезахоронив солдат вермахта, чьи останки были незаконно эксгумированы на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области.
Согласно сообщению ФСБ, в волгоградском филиале были проведены обыски, были обнаружены незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, а также изъят квадрокоптер, с помощью которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны РФ.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области объявлено официальное предостережение представителю неправительственной организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" по статье 275.1 УК России о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ", - говорится в сообщении ФСБ.
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
