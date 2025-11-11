ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. УФСБ РФ по Волгоградской области объявило предостережение представителю немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" после попытки незаконной эксгумации, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению ФСБ, в волгоградском филиале были проведены обыски, были обнаружены незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, а также изъят квадрокоптер, с помощью которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны РФ.