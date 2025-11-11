https://ria.ru/20251111/fsb-2054104993.html
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31
Сорванная провокация Киева с попыткой угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" в текущих условиях могла привести к труднопрогнозируемым... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, киев, россия, констанца, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, миг-31
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31
ФСБ: провокация с МиГ-31 могла привести к труднопрогнозируемым последствиям