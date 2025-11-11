Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31
10:05 11.11.2025 (обновлено: 10:13 11.11.2025)
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31
Сорванная провокация Киева с попыткой угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" в текущих условиях могла привести к труднопрогнозируемым... РИА Новости, 11.11.2025
В мире, Киев, Россия, Констанца, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, МиГ-31
В ФСБ прокомментировали попытку Киева угнать российский МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сорванная провокация Киева с попыткой угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" в текущих условиях могла привести к труднопрогнозируемым последствиям, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
Украинская разведка планировала направить МиГ-31 с "Кинжалом" в район крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в румынской Констанце, где он мог быть сбит средствами ПВО.
"В складывающейся на сегодняшний момент международной ситуации понятно, что это могло привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям", - сказал сотрудник ФСБ, слова которого приводит российская спецслужба.
Ранее во вторник ФСБ России заявила, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов.
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
