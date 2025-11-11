https://ria.ru/20251111/fsb-2054088633.html
ФСБ опубликовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31
ФСБ опубликовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
ФСБ опубликовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31
ФСБ России обнародовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинской разведки российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:30:00+03:00
2025-11-11T08:30:00+03:00
2025-11-11T13:52:00+03:00
в мире
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054091250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c787681bb46eaab209a5f74581e490c.jpg
https://ria.ru/20251111/ugon-2054088189.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054091250_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_972d2cae724758d784028e0c2d364732.jpg
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31.
2025-11-11T08:30
true
PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, миг-31
В мире, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, МиГ-31
ФСБ опубликовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ России обнародовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинской разведки российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал".
Аудиозапись опубликована телеканалом "Россия 24". На ней сотрудник главного управления разведки минобороны Украины говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью.
«
"Ничего сложного в этом нет", - говорил украинский разведчик.
По плану Киева, угон предстояло совершить при пролете МиГ-31 над Черным морем.
«
"Угон самолета МиГ-31 планировался при полете над акваторией Черного моря. При расчете маршрута угона Александр (сотрудник военной разведки Украины - ред.) предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца", - сказал российский штурман на видео ФСБ.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с "Кинжалом", который планировалось угнать, подчеркнули в ФСБ.