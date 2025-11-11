ФСБ опубликовала запись инструктажа украинского разведчика по угону МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ России обнародовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинской разведки российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал".

Аудиозапись опубликована телеканалом "Россия 24". На ней сотрудник главного управления разведки минобороны Украины говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью.

« "Ничего сложного в этом нет", - говорил украинский разведчик.

По плану Киева, угон предстояло совершить при пролете МиГ-31 над Черным морем.

« "Угон самолета МиГ-31 планировался при полете над акваторией Черного моря. При расчете маршрута угона Александр (сотрудник военной разведки Украины - ред.) предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца", - сказал российский штурман на видео ФСБ.