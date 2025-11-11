ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с ракетой "Кинжал"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ сообщила, что сорвала украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

ВКС "Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-3 России , являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", — говорится в сообщении.

В службе отметили, что впоследствии самолет планировали направить к базе НАТО в Румынии, где его сбили бы средства ПВО.