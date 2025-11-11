https://ria.ru/20251111/fsb-2054085894.html
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
ФСБ сообщила, что сорвала украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T07:55:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
воздушно-космические силы россии
миг-31
безопасность
россия
