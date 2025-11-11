Рейтинг@Mail.ru
07:55 11.11.2025 (обновлено: 08:40 11.11.2025)
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, миг-31, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России, МиГ-31, Безопасность
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ сообщила, что сорвала украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", — говорится в сообщении.
В службе отметили, что впоследствии самолет планировали направить к базе НАТО в Румынии, где его сбили бы средства ПВО.
Для осуществления операции ГУР Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, суля им три миллиона долларов и гражданство западной страны.
Киев хотел увести МиГ-31 с "Кинжалом" к базе НАТО
