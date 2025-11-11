СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Имена бывших канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца были обнаружены в списке потенциальных жертв предполагаемого террориста, ранее арестованного в Германии, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.
Ранее во вторник федеральная прокуратура Германии сообщила, что правоохранители в немецком Дортмунде арестовали мужчину, подозреваемого в призывах к нападению на политиков и общественных деятелей Германии. Подозреваемый администрировал платформу в даркнете, на которой публиковал среди прочего списки имен, вынесенные им самим смертные приговоры и инструкции по изготовлению взрывчатки. Он также собирал пожертвования в криптовалюте, которые затем предлагались в качестве "вознаграждения" за убийство выбранных лиц. На платформе содержалась и дополнительная информация, включая конфиденциальные персональные данные потенциальных жертв.
"В "списке смерти" предполагаемого террориста из даркнета Мартина С. среди прочих значились имена Олафа Шольца и Ангелы Меркель", - сообщил таблоид. Кроме того, по словам представителя прокуратуры, в списке оказались несколько прокуроров и судей. Всего подозреваемый опубликовал 20 имен, включая известных политиков и общественных деятелей.
По информации Bild, к радикальным фантазиям обвиняемого прежде всего подтолкнуло несогласие с политикой немецких властей по борьбе с коронавирусом. Сам Мартин С., по всей видимости, не планировал убивать людей из списка, но собирал деньги и искал людей, которые совершили бы нападения за него. Он, предположительно, является сторонником праворадикального движения рейхсбюргеров, и был известен полиции, но не попадал в поле зрения правоохранителей в связи с конкретными преступлениями.
Как сообщила ранее прокуратура ФРГ, обвиняемого, который имеет гражданство Германии и Польши, подозревают в "финансировании терроризма, подстрекательстве к совершению тяжкого акта насилия, создающего угрозу государству, и подвергающем опасности распространении персональных данных".