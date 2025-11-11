Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/frg-2054308579.html
СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц
СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц - РИА Новости, 11.11.2025
СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц
Имена бывших канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца были обнаружены в списке потенциальных жертв предполагаемого террориста, ранее арестованного в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:47:00+03:00
2025-11-11T18:47:00+03:00
в мире
германия
дортмунд
польша
ангела меркель
олаф шольц
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_107:176:1786:1120_1920x0_80_0_0_7757173c96efd58430be319ca131a51f.jpg
https://ria.ru/20251111/islamabad-2054228724.html
https://ria.ru/20251109/germaniya-2053733139.html
германия
дортмунд
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_181:0:1782:1201_1920x0_80_0_0_70a3c1d5f1c6cb260a56bbca4ae71363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, дортмунд, польша, ангела меркель, олаф шольц, bild
В мире, Германия, Дортмунд, Польша, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Bild
СМИ: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ были Меркель и Шольц

Bild: в списке жертв предполагаемого террориста в ФРГ оказались Меркель и Шольц

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Имена бывших канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца были обнаружены в списке потенциальных жертв предполагаемого террориста, ранее арестованного в Германии, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.
Ранее во вторник федеральная прокуратура Германии сообщила, что правоохранители в немецком Дортмунде арестовали мужчину, подозреваемого в призывах к нападению на политиков и общественных деятелей Германии. Подозреваемый администрировал платформу в даркнете, на которой публиковал среди прочего списки имен, вынесенные им самим смертные приговоры и инструкции по изготовлению взрывчатки. Он также собирал пожертвования в криптовалюте, которые затем предлагались в качестве "вознаграждения" за убийство выбранных лиц. На платформе содержалась и дополнительная информация, включая конфиденциальные персональные данные потенциальных жертв.
Место теракта в Исламабаде. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек
Вчера, 15:46
"В "списке смерти" предполагаемого террориста из даркнета Мартина С. среди прочих значились имена Олафа Шольца и Ангелы Меркель", - сообщил таблоид. Кроме того, по словам представителя прокуратуры, в списке оказались несколько прокуроров и судей. Всего подозреваемый опубликовал 20 имен, включая известных политиков и общественных деятелей.
По информации Bild, к радикальным фантазиям обвиняемого прежде всего подтолкнуло несогласие с политикой немецких властей по борьбе с коронавирусом. Сам Мартин С., по всей видимости, не планировал убивать людей из списка, но собирал деньги и искал людей, которые совершили бы нападения за него. Он, предположительно, является сторонником праворадикального движения рейхсбюргеров, и был известен полиции, но не попадал в поле зрения правоохранителей в связи с конкретными преступлениями.
Как сообщила ранее прокуратура ФРГ, обвиняемого, который имеет гражданство Германии и Польши, подозревают в "финансировании терроризма, подстрекательстве к совершению тяжкого акта насилия, создающего угрозу государству, и подвергающем опасности распространении персональных данных".
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
9 ноября, 02:16
 
В миреГерманияДортмундПольшаАнгела МеркельОлаф ШольцBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала