Во Франции попытались переложить вину за нашествие клопов на Россию
18:56 11.11.2025
Во Франции попытались переложить вину за нашествие клопов на Россию
Во Франции попытались переложить вину за нашествие клопов на Россию
в мире, франция, россия, москва, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Москва, Эммануэль Макрон
Париж
Париж
Париж. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на Россию, бездоказательно обвинив Москву в дестабилизации ситуации в республике.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются.
Париж - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь
9 ноября, 06:12
"Россия изучила наши общества и знает, что наша сила – в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий", - заявил он в интервью газете Ouest-France.
В частности, среди дестабилизирующих действий он назвал "дела с постельными клопами".
На этом фоне Мандон призвал к "моральному перевооружению нации", заявив, что каждый француз должен чувствовать, что происходящее его касается.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон без приведения каких-либо доводов уже пытался переложить вину за нашествие постельных клопов на "тайную армию ботов" из РФ.
Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.
Летом 2024 года при подготовке к Олимпийским играм в Париже полицейские, задействованные для охраны игр и временно размещенные в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Включая Крым": французы откровенно высказались о позиции Зеленского
8 ноября, 16:03
 
