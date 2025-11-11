Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что подал заявление о получении убежища в России.

Как сообщал Yle, экс-парламентарий с пророссийскими взглядами переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. Позднее Туртиайнен сказал на Ялтинском международном форуме, что намерен запросить политическое убежище.

"Сегодня случилось вот что", — отметил он в ролике, опубликованном на YouTube, и показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.

По словам политика, у него истекал срок пребывания в России по визе.

"Теперь не нужно думать ни о каких визах. Посмотрим, что из этого получится, что за этим последует", — добавил экс-депутат.