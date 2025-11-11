Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России - РИА Новости, 11.11.2025
15:37 11.11.2025 (обновлено: 16:07 11.11.2025)
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России - РИА Новости, 11.11.2025
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что подал заявление о получении убежища в России. РИА Новости, 11.11.2025
2025
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России

Бывший финский депутат Туртиайнен надеется получить убежище в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что подал заявление о получении убежища в России.
Как сообщал Yle, экс-парламентарий с пророссийскими взглядами переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. Позднее Туртиайнен сказал на Ялтинском международном форуме, что намерен запросить политическое убежище.
"Сегодня случилось вот что", — отметил он в ролике, опубликованном на YouTube, и показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.
По словам политика, у него истекал срок пребывания в России по визе.
"Теперь не нужно думать ни о каких визах. Посмотрим, что из этого получится, что за этим последует", — добавил экс-депутат.
Туртиайнена избрали в парламент от партии "Истинные финны", после исключения из нее с 2019-го по 2023 год он представлял политсилу "Власть принадлежит народу".
