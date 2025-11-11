Рейтинг@Mail.ru
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 11.11.2025 (обновлено: 02:19 11.11.2025)
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
украина, в мире, сша, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, НАТО

США больше не финансируют Украину, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«
"Мы больше не тратим деньги (на Украину. — Прим. ред.). Теперь нам платят через НАТО", — сказал он.
При этом политик выразил мнение, что ситуация в этой стране больше не грозит масштабным конфликтом.
"Ели бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет", — добавил глава государства.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить огромные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд ТрампНАТО
 
 
