США больше не финансируют Украину, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы больше не тратим деньги (на Украину. — Прим. ред.). Теперь нам платят через НАТО", — сказал он.

При этом политик выразил мнение, что ситуация в этой стране больше не грозит масштабным конфликтом.

"Ели бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет", — добавил глава государства.