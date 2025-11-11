Рейтинг@Mail.ru
ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/evrosoyuz-2054126980.html
ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico
ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico - РИА Новости, 11.11.2025
ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico
В ЕС планируют обсудить вступление Украины в блок на саммите во Львове в декабре, сообщает издание Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:19:00+03:00
2025-11-11T11:19:00+03:00
в мире
украина
венгрия
молдавия
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251110/peskov-2053918446.html
украина
венгрия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, молдавия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Молдавия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico

Politico: ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок на саммите во Львове

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ЕС планируют обсудить вступление Украины в блок на саммите во Львове в декабре, сообщает издание Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.
По данным издания, в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявок Украины и Молдавии на вступление в ЕС. Он предусматривает, что Украина и Молдавия начнут прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. В ЕС рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.
"Этот план достигнет кульминации 10 декабря… председательство Дании в Совете ЕС пригласило министров по европейским делам на новый неформальный саммит во Львове на западе Украины, чтобы обсудить расширение", - пишет Politico.
Ожидается, что делегации будут обсуждать расширение поддержки процесса вступления Украины и Молдавии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
10 ноября, 12:29
 
В миреУкраинаВенгрияМолдавияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала