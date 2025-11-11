ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре, пишет Politico

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ЕС планируют обсудить вступление Украины в блок на саммите во Львове в декабре, сообщает издание Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.
По данным издания, в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявок Украины и Молдавии на вступление в ЕС. Он предусматривает, что Украина и Молдавия начнут прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. В ЕС рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.
Ожидается, что делегации будут обсуждать расширение поддержки процесса вступления Украины и Молдавии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.