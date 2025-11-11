Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России при ЕС назвало решение ЕС по визам дискриминационным
00:50 11.11.2025 (обновлено: 00:54 11.11.2025)
Постпредство России при ЕС назвало решение ЕС по визам дискриминационным
Решение стран Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 11.11.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Решение стран Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
В пятницу Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК пояснили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства.
"Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления", - сказано в документе.
В дипмиссии считают, что это решение является прямым опровержением ранее озвученных представителями Евросоюза лицемерных заявлений о том, что "ограничительные меры" ЕС якобы не направлены против простых россиян.
"Кроме того, все страны-члены ОБСЕ, включая государства Евросоюза, в рамках Хельсинкского заключительного акта СБСЕ 1975 года взяли на себя обязательства содействовать поездкам в свои страны, поощряя предоставление соответствующих возможностей, а также упрощение и ускорение необходимых формальностей, относящихся к таким поездкам", - подчеркивается в заявлении.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Как сообщили в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов.
