Еврокомиссия обсуждает создание собственной разведслужбы - РИА Новости, 11.11.2025
14:40 11.11.2025
Еврокомиссия обсуждает создание собственной разведслужбы
Еврокомиссия обсуждает создание собственной разведслужбы
Европейская комиссия изучает вопрос создания собственной разведслужбы якобы для обеспечения безопасности работы евроинститутов, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:40:00+03:00
2025-11-11T14:40:00+03:00
Еврокомиссия обсуждает создание собственной разведслужбы

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия изучает вопрос создания собственной разведслужбы якобы для обеспечения безопасности работы евроинститутов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Мы находимся в сложной геополитической ситуации. И в связи с этим Еврокомиссия изучает вопрос о том, как укрепить свои возможности в области безопасности и разведки. Таким образом, в рамках этого подхода мы изучаем создание специализированной ячейки в структуре генерального секретаря Еврокомиссии", - сказал он.
Представители ЕК отказались комментировать тот факт, что вопросы безопасности в ЕС находятся строго в компетенции стран-членов, и что такая идея явно не находит поддержку в европейских столицах.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
