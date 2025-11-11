https://ria.ru/20251111/evakuatsija-2054326502.html
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей - РИА Новости, 11.11.2025
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей
Принудительная эвакуация детей объявлена в поселке Малокатериновка Кушугумского поселкового совета на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает во... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:09:00+03:00
2025-11-11T20:09:00+03:00
2025-11-11T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
авдеевка
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
https://ria.ru/20251109/svo-2053813621.html
запорожская область
авдеевка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, авдеевка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Авдеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили эвакуацию детей
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей объявлена в поселке Малокатериновка Кушугумского поселкового совета на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает во вторник поселковый совет.
"Объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.
Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в Донбассе
вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области
, из некоторых районов выехали практически все жители.