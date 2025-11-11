Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 11.11.2025
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей объявлена в поселке Малокатериновка Кушугумского поселкового совета на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает во вторник поселковый совет.
"Объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.
Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
9 ноября, 19:27
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
