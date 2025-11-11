В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей

"Объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.