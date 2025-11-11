Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик

БОГОТА, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз на саммите с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не поддержал критику президента Колумбии Густаво Петро в адрес США в связи с американскими действиями в Карибском море, тем самым проявив покорность перед Вашингтоном, заявил РИА Новости аналитик в сфере международных отношений Хайме Гомес Алькарас.

"Если бы ЕС поддержал Колумбию в критике этой агрессии, то тем самым он бы вступился за международный порядок, основанный на нормах, а не силе. Промолчав, он подтвердил свою покорность перед Вашингтоном", - заявил Гомес Алькарас.

По мнению собеседника агентства, поддержка Евросоюзом заявлений колумбийского лидера означала бы реальную поддержку многосторонних институтов, однако Брюссель продемонстрировал, что на словах он стремится к "стратегической автономии", а на практике присоединяется к США, пренебрегая своими собственными постулатами о правах человека и суверенитете.

С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом