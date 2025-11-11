Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик - РИА Новости, 11.11.2025
13:27 11.11.2025
Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик
Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик
Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик
Евросоюз на саммите с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не поддержал критику президента Колумбии Густаво Петро в адрес США в связи с РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:27:00+03:00
2025-11-11T13:27:00+03:00
В мире, США, Колумбия, Венесуэла, Густаво Петро, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Евросоюз, NBC
Евросоюз проявил покорность перед США, считает аналитик

Алькарас: ЕС проявил покорность перед США, не осудив действия в Карибском море

БОГОТА, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз на саммите с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не поддержал критику президента Колумбии Густаво Петро в адрес США в связи с американскими действиями в Карибском море, тем самым проявив покорность перед Вашингтоном, заявил РИА Новости аналитик в сфере международных отношений Хайме Гомес Алькарас.
Саммит СЕЛАК-ЕС состоялся 9 ноября в колумбийской Санта-Марте. В тексте совместной декларации по итогам саммита наращивание военного присутствия США в Карибском море и уничтожение ими катеров напрямую не упоминалось. При этом в своем выступлении на этом мероприятии президент Колумбии Густаво Петро заявил, что "те же ракеты, что запускались по сектору Газа, обрушиваются в Карибском море на головы нищих людей".
"Если бы ЕС поддержал Колумбию в критике этой агрессии, то тем самым он бы вступился за международный порядок, основанный на нормах, а не силе. Промолчав, он подтвердил свою покорность перед Вашингтоном", - заявил Гомес Алькарас.
По мнению собеседника агентства, поддержка Евросоюзом заявлений колумбийского лидера означала бы реальную поддержку многосторонних институтов, однако Брюссель продемонстрировал, что на словах он стремится к "стратегической автономии", а на практике присоединяется к США, пренебрегая своими собственными постулатами о правах человека и суверенитете.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
В миреСШАКолумбияВенесуэлаГуставо ПетроДональд ТрампНиколас МадуроЕвросоюзNBC
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала