У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз не успеет согласовать кредит Украине за счет российских активов до того, как у Киева закончатся деньги, пишет Politico.

"Соглашение по репарационному кредиту будет слишком поздним, так как потребуются месяцы на то, чтобы провести аспекты договоренности через парламенты стран, в том числе во Франции и Германии", — говорится в публикации.

Как отметило издание, встреча лидеров ЕС для обсуждения этого вопроса запланирована на середину декабря, а средств у Киева может не остаться уже весной.

По данным Politico, проволочки в Европе негативно влияют и на выделение средств Международным валютным фондом, так как он не предоставит новое финансирование, пока не увидит благополучного положения на Украине.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.