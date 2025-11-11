https://ria.ru/20251111/es-2054129882.html
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
Евросоюз не успеет согласовать кредит Украине за счет российских активов до того, как у Киева закончатся деньги, пишет Politico. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:31:00+03:00
2025-11-11T11:31:00+03:00
2025-11-11T12:09:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
politico
g7
россия
украина
киев
2025
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico, G7, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Мария Захарова
Politico: у Киева закончатся деньги до того, как ЕС одобрит репарационный кредит
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз не успеет согласовать кредит Украине за счет российских активов до того, как у Киева закончатся деньги, пишет Politico.
"Соглашение по репарационному кредиту будет слишком поздним, так как потребуются месяцы на то, чтобы провести аспекты договоренности через парламенты стран, в том числе во Франции
и Германии", — говорится в публикации.
Как отметило издание, встреча лидеров ЕС
для обсуждения этого вопроса запланирована на середину декабря, а средств у Киева может не остаться уже весной.
По данным Politico, проволочки в Европе негативно влияют и на выделение средств Международным валютным фондом, так как он не предоставит новое финансирование, пока не увидит благополучного положения на Украине.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии
, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова
называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.