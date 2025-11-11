Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 11.11.2025 (обновлено: 23:50 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/es-2054084639.html
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море - РИА Новости, 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
Евросоюз может попытаться организовать провокацию против России в Балтийском море, предупредил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T07:40:00+03:00
2025-11-11T23:50:00+03:00
в мире
нато
украина
балтийское море
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697290_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_4d08ea4881ade18d934dfdc31baf156e.jpg
https://ria.ru/20251110/aktivy-2053782772.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053569379.html
украина
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697290_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_c2456aa84b05d02fb7e66c56cdc1ddb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, балтийское море, россия, евросоюз
В мире, НАТО, Украина, Балтийское море, Россия, Евросоюз
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море

Дипломат Крук: ЕС попытается устроить провокацию против РФ в Балтийском море

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз может попытаться организовать провокацию против России в Балтийском море, предупредил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
По его мнению, после поражения на Украине европейским политикам будет необходимо предпринять какие-либо действия, чтобы сохранить Евросоюз в единстве, а для этого, в свою очередь, необходимо найти повод для обвинения России.
"Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — сказал Крук.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Испытательный срок для Украины закончится развалом Евросоюза
8 ноября, 08:00
 
В миреНАТОУкраинаБалтийское мореРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала