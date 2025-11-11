https://ria.ru/20251111/es-2054084639.html
Евросоюз может попытаться организовать провокацию против России в Балтийском море, предупредил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Евросоюз может попытаться организовать провокацию против России в Балтийском море, предупредил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире
YouTube-канала.
"Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — отметил эксперт.
По его мнению, после поражения на Украине европейским политикам будет необходимо предпринять какие-либо действия, чтобы сохранить Евросоюз в единстве, а для этого, в свою очередь, необходимо найти повод для обвинения России.
"Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — сказал Крук.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.