На Западе раскрыли план против России в Балтийском море

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз может попытаться организовать провокацию против России в Балтийском море, предупредил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

"Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — отметил эксперт.

По его мнению, после поражения на Украине европейским политикам будет необходимо предпринять какие-либо действия, чтобы сохранить Евросоюз в единстве, а для этого, в свою очередь, необходимо найти повод для обвинения России.

"Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — сказал Крук.