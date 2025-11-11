Рейтинг@Mail.ru
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ekspert-2054143922.html
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31
Попытка посадить угнанный российский истребитель МиГ-31 штурманом в случае убийства им пилота привела бы к катастрофе, заявил заслуженный военный летчик РФ... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:10:00+03:00
2025-11-11T12:10:00+03:00
россия
констанца
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg
https://ria.ru/20251111/udar-2054106028.html
россия
констанца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_499:93:3106:2048_1920x0_80_0_0_90978e16ea7dda1c34457faa47483237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, констанца, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, миг-31
Россия, Констанца, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, НАТО, МиГ-31
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31

Грибов: попытка штурманом посадить МиГ-31 привела бы к катастрофе

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Попытка посадить угнанный российский истребитель МиГ-31 штурманом в случае убийства им пилота привела бы к катастрофе, заявил заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов на видео, опубликованном ФСБ.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО.
Кроме того, по данным ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" сидящего спереди пилота.
Как отметил Грибов, Миг-31 – двухместный истребитель, управляет которым летчик в первой кабине, а штурман в случае потери пилотом сознания "может вывести самолет в зону для катапультирования, создать условия для катапультирования и привести систему катапультирования в действие".
"Выполнение посадки из задней кабины руководством лётной эксплуатации не предусмотрено, поэтому при возникшей ситуации штурман, чтобы спасти жизни членов экипажа, должен привести систему катапультирования в действие. Посадка невозможна. Она приведёт неизбежно к катастрофе", - пояснил эксперт.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины
Вчера, 10:10
 
РоссияКонстанцаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныНАТОМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала