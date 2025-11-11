https://ria.ru/20251111/ekspert-2054143922.html
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31
Попытка посадить угнанный российский истребитель МиГ-31 штурманом в случае убийства им пилота привела бы к катастрофе, заявил заслуженный военный летчик РФ... РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Попытка посадить угнанный российский истребитель МиГ-31 штурманом в случае убийства им пилота привела бы к катастрофе, заявил заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов на видео, опубликованном ФСБ.
ФСБ
сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-3
1 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины
пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО
в румынской Констанце
, где самолет могла сбить ПВО.
Кроме того, по данным ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" сидящего спереди пилота.
Как отметил Грибов, Миг-31 – двухместный истребитель, управляет которым летчик в первой кабине, а штурман в случае потери пилотом сознания "может вывести самолет в зону для катапультирования, создать условия для катапультирования и привести систему катапультирования в действие".
"Выполнение посадки из задней кабины руководством лётной эксплуатации не предусмотрено, поэтому при возникшей ситуации штурман, чтобы спасти жизни членов экипажа, должен привести систему катапультирования в действие. Посадка невозможна. Она приведёт неизбежно к катастрофе", - пояснил эксперт.