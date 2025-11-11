Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Попытка посадить угнанный российский истребитель МиГ-31 штурманом в случае убийства им пилота привела бы к катастрофе, заявил заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов на видео, опубликованном ФСБ.

ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-3 1 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце , где самолет могла сбить ПВО.

Кроме того, по данным ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" сидящего спереди пилота.

Как отметил Грибов, Миг-31 – двухместный истребитель, управляет которым летчик в первой кабине, а штурман в случае потери пилотом сознания "может вывести самолет в зону для катапультирования, создать условия для катапультирования и привести систему катапультирования в действие".