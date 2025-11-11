Экс-премьер Молдавии прокомментировал продажу порта в Джурджулештах

По его словам, тема Джурджулештского порта всегда находилась в поле внимания, ведь это очень важный вопрос для страны. "К большому сожалению, определенные политики не думают о сохранении базовых опор национальной экономики, независимости и суверенитета Молдовы. Сегодня отдали порт — завтра забудут о Приднестровье, потом о Гагаузской автономии и так до ликвидации страны. И тогда вопрос суверенитета Молдовы останется лишь в учебниках истории", - пояснил политик.