Экс-премьер Молдавии прокомментировал продажу порта в Джурджулештах

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Руководство Молдавии вновь доказало свою неспособность созидать, привлекать инвестиции и сохранять стратегические объекты государства, продав Джурджулештский порт Румынии, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). В интервью телеканалу Digi 24 8 ноября министр транспорта Румынии Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта.
"Порт Джурджулешты: стратегический объект, отданный без стратегии. Лучшая компетенция нынешней власти — это отдавать всё, что было построено до них… Можно лишь похвалить румынское руководство за грамотный шаг в приобретении нового важного актива. А вот руководство Молдовы вновь доказало свою неспособность созидать, привлекать инвестиции и сохранять стратегические объекты государства", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
По его словам, тема Джурджулештского порта всегда находилась в поле внимания, ведь это очень важный вопрос для страны. "К большому сожалению, определенные политики не думают о сохранении базовых опор национальной экономики, независимости и суверенитета Молдовы. Сегодня отдали порт — завтра забудут о Приднестровье, потом о Гагаузской автономии и так до ликвидации страны. И тогда вопрос суверенитета Молдовы останется лишь в учебниках истории", - пояснил политик.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором
