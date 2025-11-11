Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская экономика сегодня демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, осваивая новые направления и точки роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня российская экономика демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, продолжая уверенно двигаться вперед, осваивая новые направления и точки роста", - написал Новак в поздравлении с Днем экономиста, которое опубликовано на сайте правительства РФ

По его словам, слаженная работа профильных ведомств, делового сообщества и институтов развития играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала России, повышении ее конкурентоспособности и создании условий для устойчивого роста.

"Благодаря совместным усилиям мы успешно решаем стратегические задачи, направленные на развитие промышленности, конкуренции, поддержку малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов планирования и регулирования", - добавил вице-премьер.