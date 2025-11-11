Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак - РИА Новости, 11.11.2025
11:06 11.11.2025
Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак
Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак - РИА Новости, 11.11.2025
Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак
Российская экономика сегодня демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, осваивая новые направления и точки роста, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
россия, александр новак, экономика
Россия, Александр Новак, Экономика
Российская экономика устойчива и открыта к новым точкам роста, заявил Новак

Новак: экономика РФ устойчива и открыта к новым точкам роста

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская экономика сегодня демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, осваивая новые направления и точки роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня российская экономика демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, продолжая уверенно двигаться вперед, осваивая новые направления и точки роста", - написал Новак в поздравлении с Днем экономиста, которое опубликовано на сайте правительства РФ.
По его словам, слаженная работа профильных ведомств, делового сообщества и институтов развития играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала России, повышении ее конкурентоспособности и создании условий для устойчивого роста.
"Благодаря совместным усилиям мы успешно решаем стратегические задачи, направленные на развитие промышленности, конкуренции, поддержку малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов планирования и регулирования", - добавил вице-премьер.
"Ваш профессионализм, ответственность и стремление к результату являются залогом дальнейшего укрепления экономической стабильности страны и повышения качества жизни наших граждан", - заключил он.
Россия Александр Новак Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала