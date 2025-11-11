В Екатеринбурге устроивший резню директор магазина признал свою вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Директор магазина в Екатеринбурге, обвиняемый в убийстве знакомой и нападении на еще двух человек, признал вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением алкоголя, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"В этом адресе фигурант по имени Ярослав употребил порядка трех-четырех литров пенного напитка. В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон", и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш (район Екатеринбурга – ред.). Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета", – уточнил журналистам Горелых.