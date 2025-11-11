https://ria.ru/20251111/ekaterinburg-2054125908.html
В Екатеринбурге устроивший резню директор магазина признал свою вину
В Екатеринбурге устроивший резню директор магазина признал свою вину - РИА Новости, 11.11.2025
В Екатеринбурге устроивший резню директор магазина признал свою вину
Директор магазина в Екатеринбурге, обвиняемый в убийстве знакомой и нападении на еще двух человек, признал вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:15:00+03:00
2025-11-11T11:15:00+03:00
2025-11-11T11:15:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_0:184:3255:2015_1920x0_80_0_0_6a79e365f815c743bb67c5a06dc3ed2a.jpg
https://ria.ru/20251107/ekaterinburg-2053349460.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_310c0af713f5e45bc9bcba2d8a99f327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге устроивший резню директор магазина признал свою вину
Устроивший резню по пьяни директор магазина в Екатеринбурге признал вину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Директор магазина в Екатеринбурге, обвиняемый в убийстве знакомой и нападении на еще двух человек, признал вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением алкоголя, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По данным СК
по региону, утром в понедельник фигурант был в гостях у своих знакомых в квартире дома по улице Бородина в Екатеринбурге
, где распивал спиртное. В ходе застолья возник конфликт, и мужчина взялся за нож. В результате от полученных травм погибла 52-летняя хозяйка квартиры, 26-летний мужчина и 30-летняя женщина получили ранения, но остались живы, им была оказана медпомощь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице, отметили в управлении, сейчас решается вопрос о его аресте.
"Местному жителю, работающему директором магазина, предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Будучи допрошенным, обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного", – сказал Шульга
.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался, а этот инцидент начался еще вечером в воскресенье в квартире дома на улице Косарева.
"В этом адресе фигурант по имени Ярослав употребил порядка трех-четырех литров пенного напитка. В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон", и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш (район Екатеринбурга – ред.). Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета", – уточнил журналистам Горелых.