Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС 18 ноября из-за "отхода от демократии", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом...
2025-11-11T14:58:00+03:00
2025-11-11T14:58:00+03:00
2025-11-11T14:58:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
грузия
брюссель
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС
ЕК не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС