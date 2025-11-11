Рейтинг@Mail.ru
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС - РИА Новости, 11.11.2025
14:58 11.11.2025
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС 18 ноября из-за "отхода от демократии", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:58:00+03:00
2025-11-11T14:58:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
в мире, грузия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС 18 ноября из-за "отхода от демократии", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Недавно мы опубликовали доклад о прогрессе стран-кандидатов, где указано, что мы теперь считаем Грузию только номинальным кандидатом в ЕС. Мы с сожалением констатируем дальнейшее удаление Грузии с европейского демократического пути… Да, мы можем подтвердить, что Грузия не была приглашена на наш форум по этим причинам", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.
Форум по расширению ЕС с высоким участием политиков евроинститутов и стран-кандидатов в ЕС пройдет впервые в Брюсселе 18 ноября.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС
