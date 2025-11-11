ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте

КАИР, 11 ноя — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян, сообщило генконсульство в Хургаде.

« "Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью: один в городе Каир , двое в городе Рас-Гареб, 11 в городе Хургада . Двенадцать человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет", — заявили в диппредставительстве.

Как рассказали РИА Новости местные власти, среди пострадавших трое детей от 10 до 13 лет.

Авария произошла на дороге Хургада — Каир к северу от Красного моря. Автобус с экскурсионной группой из 36 человек столкнулся с грузовиком. Причина ДТП не указана. По последним данным, погибли два человека — россиянка и египтянин.