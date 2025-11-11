https://ria.ru/20251111/egipet-2054347136.html
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян - РИА Новости, 11.11.2025
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян, сообщило генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T22:30:00+03:00
2025-11-11T22:30:00+03:00
2025-11-11T22:52:00+03:00
хургада
россия
каир (город)
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_0ccf3900f61d04dcc626cb4204032e1c.jpg
https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043750643.html
https://ria.ru/20251027/dtp-2050975907.html
хургада
россия
каир (город)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_14:0:661:485_1920x0_80_0_0_98345be505237cbd56979ac78adf969e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, россия, каир (город), египет, в мире
Хургада, Россия, Каир (город), Египет, В мире
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 14 россиян со средней тяжестью
КАИР, 11 ноя — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян, сообщило генконсульство в Хургаде.
«
"Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью: один в городе Каир
, двое в городе Рас-Гареб, 11 в городе Хургада
. Двенадцать человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет", — заявили в диппредставительстве.
Как рассказали РИА Новости местные власти, среди пострадавших трое детей от 10 до 13 лет.
Авария произошла на дороге Хургада — Каир к северу от Красного моря. Автобус с экскурсионной группой из 36 человек столкнулся с грузовиком. Причина ДТП не указана. По последним данным, погибли два человека — россиянка и египтянин.
В автобусе также ехали семь граждан Финляндии, включая пятерых несовершеннолетних.