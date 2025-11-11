Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 11.11.2025 (обновлено: 22:52 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/egipet-2054347136.html
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян - РИА Новости, 11.11.2025
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян, сообщило генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T22:30:00+03:00
2025-11-11T22:52:00+03:00
хургада
россия
каир (город)
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_0ccf3900f61d04dcc626cb4204032e1c.jpg
https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043750643.html
https://ria.ru/20251027/dtp-2050975907.html
хургада
россия
каир (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_14:0:661:485_1920x0_80_0_0_98345be505237cbd56979ac78adf969e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, россия, каир (город), египет, в мире
Хургада, Россия, Каир (город), Египет, В мире
После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян

В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 14 россиян со средней тяжестью

© Фото : Al Masry Al YoumДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Al Masry Al Youm
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 11 ноя — РИА Новости. После ДТП с автобусом в Египте госпитализировали 14 россиян, сообщило генконсульство в Хургаде.
«
"Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью: один в городе Каир, двое в городе Рас-Гареб, 11 в городе Хургада. Двенадцать человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет", — заявили в диппредставительстве.
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
После ДТП в Турции 18 россиян попали в госпитали, сообщили в РСТ
23 сентября, 14:19
Как рассказали РИА Новости местные власти, среди пострадавших трое детей от 10 до 13 лет.
Авария произошла на дороге Хургада — Каир к северу от Красного моря. Автобус с экскурсионной группой из 36 человек столкнулся с грузовиком. Причина ДТП не указана. По последним данным, погибли два человека — россиянка и египтянин.
В автобусе также ехали семь граждан Финляндии, включая пятерых несовершеннолетних.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Приморье автобус с туристами попал в ДТП
27 октября, 16:50
 
ХургадаРоссияКаир (город)ЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала