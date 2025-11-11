Рейтинг@Mail.ru
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 11.11.2025 (обновлено: 11:45 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/egipet-2054133098.html
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте - РИА Новости, 11.11.2025
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте
Порядка 10 российских туристов, пострадавших в ДТП в Египте, были выписаны из больниц после оказания первой помощи, сообщил РИА Новости директор Управления... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:44:00+03:00
2025-11-11T11:45:00+03:00
россия
египет
каир (город)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251111/egipet-2054111025.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, каир (город), происшествия
Россия, Египет, Каир (город), Происшествия
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте

Порядка 10 туристов из России выписаны из больниц после ДТП с автобусом в Египте

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Порядка 10 российских туристов, пострадавших в ДТП в Египте, были выписаны из больниц после оказания первой помощи, сообщил РИА Новости директор Управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби.
"Порядка десяти туристов были выписаны после оказания необходимой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
Автобус с туристами из РФ попал в аварию по пути в Каир с курортов Красного моря. На данный момент известно о двух погибших, среди них - россиянка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Египте в ДТП с автобусом пострадали 27 россиян
Вчера, 10:25
 
РоссияЕгипетКаир (город)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала