Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Порядка 10 российских туристов, пострадавших в ДТП в Египте, были выписаны из больниц после оказания первой помощи, сообщил РИА Новости директор Управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби.