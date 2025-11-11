В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка

ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте, сообщает портал Cairo 24.

"В результате инцидента погибли два человека, один из них – египтянин, вторая – россиянка", - говорится в сообщении портала.