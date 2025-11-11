https://ria.ru/20251111/egipet-2054120300.html
В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте, сообщает портал Cairo 24. РИА Новости, 11.11.2025
Россиянка и житель Египта погибли в ДТП с автобусом в провинции Красное море
КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте, сообщает портал Cairo 24.
"В результате инцидента погибли два человека, один из них – египтянин, вторая – россиянка", - говорится в сообщении портала.
Ранее газета Al Masry Al Youm сообщала, что двадцать семь россиян пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море по дороге Рас-Гареб – Хургада.