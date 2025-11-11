ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибла россиянка

КАИР, 11 ноя — РИА Новости. В ДТП с автобусом в Египте погибла туристка из России, сообщил портал Cairo 24

"В результате инцидента погибли два человека, один из них — египтянин, вторая — россиянка", — говорится в публикации.

В Российском союзе туриндустрии уточнили, что пострадали 25 соотечественников и два иностранца. По данным консульства в Хургаде, россияне получили травмы различной степени тяжести, им оказывают помощь в госпитале.

Как рассказали РИА Новости местные власти, состояние четырех российских туристов оценивают как тяжелое, десять человек выписали. Среди пострадавших трое детей от 10 до 13 лет.