https://ria.ru/20251111/egipet-2054113042.html
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибла россиянка
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибла россиянка - РИА Новости, 11.11.2025
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибла россиянка
В ДТП с автобусом в Египте погибла туристка из России, сообщил портал Cairo 24. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:31:00+03:00
2025-11-11T10:31:00+03:00
2025-11-11T11:58:00+03:00
в мире
красное море
египет
хургада
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_0ccf3900f61d04dcc626cb4204032e1c.jpg
https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043688781.html
красное море
египет
хургада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118224_14:0:661:485_1920x0_80_0_0_98345be505237cbd56979ac78adf969e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, египет, хургада, россия
В мире, Красное море, Египет, Хургада, Россия
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибла россиянка
В Египте при столкновении автобуса с грузовиком погибла россиянка
КАИР, 11 ноя — РИА Новости.
В ДТП с автобусом в Египте погибла туристка из России, сообщил портал Cairo 24
.
"В результате инцидента погибли два человека, один из них — египтянин, вторая — россиянка", — говорится в публикации.
В Российском союзе туриндустрии уточнили, что пострадали 25 соотечественников и два иностранца. По данным консульства в Хургаде, россияне получили травмы различной степени тяжести, им оказывают помощь в госпитале.
Как рассказали РИА Новости местные власти, состояние четырех российских туристов оценивают как тяжелое, десять человек выписали. Среди пострадавших трое детей от 10 до 13 лет.
Авария произошла на дороге Хургада — Каир к северу от Красного моря. Автобус с экскурсионной группой из 36 человек столкнулся с грузовиком. Причина ДТП не указана.