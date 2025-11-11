Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
17:01 11.11.2025
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.11.2025
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Севастополе, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 11.11.2025
севастополь
происшествия
севастополь
Новости
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Севастополе произошло массовое ДТП, пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Севастополе, сообщила пресс-служба полиции города.
Авария произошла на автодороге "Севастополь - порт бухта Камышовая".
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
Вчера, 15:23
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
Вчера, 15:23
"Участниками ДТП стали четыре иномарки и один отечественный автомобиль. Пострадали 40-летний водитель автомобиля ВАЗ и 50-летняя женщина-водитель Suzuki, они доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, состояние опьянения у водителей-участников дорожной аварии не установлено, причиной ДТП стала неправильно выбранная дистанция одним из автомобилей.
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
10 ноября, 05:26
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
10 ноября, 05:26
 
СевастопольПроисшествия
 
 
