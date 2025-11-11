https://ria.ru/20251111/dtp-2054261203.html
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Севастополе, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 11.11.2025
