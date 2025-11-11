https://ria.ru/20251111/dtp-2054132277.html
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира - РИА Новости, 11.11.2025
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное море, направлены в больницы Хургады и Каира, их состояние оценивается как тяжелое, заявил РИА РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:41:00+03:00
2025-11-11T11:41:00+03:00
2025-11-11T11:41:00+03:00
в мире
хургада
каир (город)
красное море
хургада
каир (город)
красное море
Новости
ru-RU
в мире, хургада, каир (город), красное море
В мире, Хургада, Каир (город), Красное море
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира
Четверо пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира