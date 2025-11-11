Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира - РИА Новости, 11.11.2025
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира - РИА Новости, 11.11.2025
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное море, направлены в больницы Хургады и Каира, их состояние оценивается как тяжелое, заявил РИА
Пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира

Четверо пострадавших в ДТП в Египте россиян направили в больницы Хургады и Каира

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Четверо россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное море, направлены в больницы Хургады и Каира, их состояние оценивается как тяжелое, заявил РИА Новости глава управления здравоохранения провинции Исмаил аль-Араби.
"Четверо россиян, пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гареб – Хургада, направлены в другие больницы – один в одну из больниц Каира, трое в больницу Хургады", - сообщил аль-Араби.
По его словам, их состояние оценивается как тяжелое.
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте
