Операторы БПЛА 70-й дивизии уничтожили противодронный расчет ВСУ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии уничтожили противодронный расчет украинской армии и несколько бронированных и оборудованных РЭБ автомашин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Север".
"Операторы ударных БПЛА 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии уничтожили несколько оснащенных системами РЭБ бронированных автомобилей ВСУ. На одном из бронеавтомобилей передвигался специализированный расчет противодронной борьбы ВСУ. То есть, охотники сами превратились в добычу для наших дроноводов. Боевики ВСУ даже пытались отстреливаться и защищаться, однако их это не спасло. Примечательно, что все уничтоженные ББМ (боевые бронированные машины - ред.) противника были замаскированы под гражданскую технику, то есть противник пытается мимикрировать под мирных жителей, тем самым используя их в качестве живого щита ", - сообщил агентству "Север".
Видео объективного контроля, запечатлевшее уничтожение бронемашин ВСУ, передано в распоряжение агентства. Один из украинских боевиков также снимал на свой мобильный телефон момент атаки российских дронов на технику ВСУ, и таким образом, тоже выступил средством объективного контроля для ВС РФ. Снятые боевиком ВСУ кадры имеются в распоряжении агентства.