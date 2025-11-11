Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА 70-й дивизии уничтожили противодронный расчет ВСУ
11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 11.11.2025
Операторы БПЛА 70-й дивизии уничтожили противодронный расчет ВСУ
2025
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы БПЛА 70-й дивизии уничтожили противодронный расчет ВСУ

Операторы БПЛА 70-й дивизии ВС РФ уничтожили противодронный расчет ВСУ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии уничтожили противодронный расчет украинской армии и несколько бронированных и оборудованных РЭБ автомашин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Север".
"Операторы ударных БПЛА 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии уничтожили несколько оснащенных системами РЭБ бронированных автомобилей ВСУ. На одном из бронеавтомобилей передвигался специализированный расчет противодронной борьбы ВСУ. То есть, охотники сами превратились в добычу для наших дроноводов. Боевики ВСУ даже пытались отстреливаться и защищаться, однако их это не спасло. Примечательно, что все уничтоженные ББМ (боевые бронированные машины - ред.) противника были замаскированы под гражданскую технику, то есть противник пытается мимикрировать под мирных жителей, тем самым используя их в качестве живого щита ", - сообщил агентству "Север".
Видео объективного контроля, запечатлевшее уничтожение бронемашин ВСУ, передано в распоряжение агентства. Один из украинских боевиков также снимал на свой мобильный телефон момент атаки российских дронов на технику ВСУ, и таким образом, тоже выступил средством объективного контроля для ВС РФ. Снятые боевиком ВСУ кадры имеются в распоряжении агентства.
11 октября, 07:31
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении
11 октября, 07:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
