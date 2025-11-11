https://ria.ru/20251111/dron-2054267661.html
Во Франции над пороховым заводом заметили дрон
Во Франции над пороховым заводом заметили дрон - РИА Новости, 11.11.2025
Во Франции над пороховым заводом заметили дрон
Неизвестный дрон заметили во французском Бержераке над пороховым заводом компании Eurenco, который производит порох для крупнокалиберных артиллерийских... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:16:00+03:00
2025-11-11T17:16:00+03:00
2025-11-11T17:16:00+03:00
в мире
украина
дания
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20251102/belgiya-2052491828.html
украина
дания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дания, франция
В мире, Украина, Дания, Франция
Во Франции над пороховым заводом заметили дрон
Europe 1: во Франции над производящим порох для Киева заводом заметили дрон
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Неизвестный дрон заметили во французском Бержераке над пороховым заводом компании Eurenco, который производит порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых Украине, сообщила во вторник радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
Производство пороха на новом заводе Eurenco началось в январе. Он должен позволить ежегодно производить 100 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, из которых 80% пойдут на нужды Украины
.
"В понедельник вечером над заводом Eurenco, производящим порох для крупнокалиберных снарядов для французской армии, дважды пролетел дрон. Было начато расследование", - говорится в материале.
Расположенная на объекте система создания помех и идентификации не сработала и не смогла перехватить БПЛА, сообщает радиостанция. На место были направлены несколько полицейских патрулей, однако оператора дрона обнаружить так и не удалось, передает Europe 1.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании
, Норвегии
и Германии
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин
в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию
, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.