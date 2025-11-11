В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Петровскому району Донецка вечером в понедельник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.