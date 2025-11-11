https://ria.ru/20251111/donetsk-2054228978.html
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА
Четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Петровскому району Донецка вечером в понедельник, сообщили в управлении... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:47:00+03:00
2025-11-11T15:47:00+03:00
2025-11-11T15:47:00+03:00
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054226200_237:100:1280:687_1920x0_80_0_0_82b76f1c3b6769b577d9d433bb68bf60.jpg
https://ria.ru/20251111/bpla-2054209890.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054226200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3030e452450736c22f2ba3e7eb6306df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке беспилотника ВСУ