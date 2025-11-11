Рейтинг@Mail.ru
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
15:47 11.11.2025
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
петровский район
донецк
донецкая народная республика
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Петровскому району Донецка вечером в понедельник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ накануне в 22.30 нанесли удар по Петровскому району Донецка при помощи дрона-камикадзе.
"Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасада и ограждения четырех частных жилых домов по ул. Железноводской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что никто не пострадал.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
Вчера, 15:02
 
Происшествия
 
 
