В ДНР при атаках ВСУ за две недели погиб один житель, десять пострадали - РИА Новости, 11.11.2025
17:15 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/dnr-2054267027.html
В ДНР при атаках ВСУ за две недели погиб один житель, десять пострадали
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десять мирных жителей, среди которых двое детей, пострадали, один человек погиб за минувшие две недели в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 27 октября по 9 ноября погиб один мирный житель, еще десять человек получили ранения, в том числе два ребенка.
Также Морозова уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9815 мирных жителей, среди них 250 детей, и пострадали 16 073 человека, включая 1041 ребенка.
В Саратове женщина пострадала при атаке БПЛА
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
