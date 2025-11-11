В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима командира ВСУ, отдавшего приказ о расстреле двух российских военнопленных, сообщила Главная военная прокуратура России.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко... Суд заочно приговорил Крикливенко к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 10 июня по приказу Крикливенко на территории опорного пункта в лесу между населёнными пунктами Отрадное и Комар в ДНР солдат Игорь Скубак расстрелял из автомата двух пленных российских военнослужащих.
Уголовное дело Скубака в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
Крикливенко объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Крикливенко предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).