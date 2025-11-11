Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных - РИА Новости, 11.11.2025
11:25 11.11.2025
В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима командира ВСУ, отдавшего приказ о расстреле двух российских военнопленных, сообщила... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
россия
донецкая народная республика
отрадное
вооруженные силы украины
происшествия, россия, донецкая народная республика, отрадное, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима командира ВСУ, отдавшего приказ о расстреле двух российских военнопленных, сообщила Главная военная прокуратура России.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко... Суд заочно приговорил Крикливенко к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 10 июня по приказу Крикливенко на территории опорного пункта в лесу между населёнными пунктами Отрадное и Комар в ДНР солдат Игорь Скубак расстрелял из автомата двух пленных российских военнослужащих.
Уголовное дело Скубака в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
Крикливенко объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Крикливенко предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ).
