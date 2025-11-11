МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жители села Богатырь в ДНР прорывались к российским войскам через линию боевого соприкосновения, несмотря на установленные ВСУ минные заграждения и на украинские дроны - из группы в 15 человек погибли три, рассказал один из выживших Александр Демишев.

Видеозапись с показаниями Демишева предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

По словам Демишева, во время боевых действий он и его односельчане укрывались в подвалы. В селе Богатырь оставалось около 180 человек - все они ждали прихода российских войск. Украинские войска, понимая настрой жителей Богатыря, обстреливали их из дронов - для этого, в частности, использовались тяжелые дроны "Баба-яга", которые есть только у ВСУ

« "Зачем они это делали? Потому что мы остались там. Значит, мы собрались идти в Российскую Федерацию. На ту (украинскую) сторону - пожалуйста. Сюда - и речи не могло быть", - рассказал Демишев Мирошнику.

Дроны "Баба-Яга" часто прилетали к их домам в поселке и закидывали их снарядами, жителям Богатыря приходилось тушить возникающие пожары. В один из дней, когда обстановка в поселке стала совсем опасной, Демишев с семьей и соседями решили прорываться к россиянам, в сторону села Раздольное.

"Это было очень опасно… За две недели до нас один мужчина хотел выйти из села, его застрелили (украинцы)", - рассказал житель Богатыря. Однако желание попасть к россиянам было сильнее страха.

В их группе из 15 человек были четверо пожилых людей и инвалидов, их решили вывозить на тележках. Но на выходе из Богатыря одна из тележек, которую вез Демишев, наехала на мину.

« "Бабушка - насмерть, естественно. Нас еще пятеро ранило. Трое - без ног", - рассказал мужчина. Сам он тоже потерял голень.

По его словам, мины устанавливали боевики ВСУ, надеявшиеся остановить наступление российских войск.

"Потому что и возле меня, возле дома, по огороду, я видел своими глазами, как устанавливали (мины). Вот эти мины все закапывали, вот эту проволоку натягивали", - рассказал мужчина.

С большим трудом его группе удалось добраться до российских войск, а там им оказали помощь российские военные. Еще двое человек скончались уже в российском тылу от ран, сам Демишев сейчас проходит лечение в одной из больниц ДНР