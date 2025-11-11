Рейтинг@Mail.ru
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/dnr-2054061227.html
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами - РИА Новости, 11.11.2025
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к российским войскам через линию боевого соприкосновения, несмотря на установленные ВСУ минные заграждения и на... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:45:00+03:00
2025-11-11T01:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053550373_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_0b92ca96c1e756c3d94fb208ed1c3505.jpg
https://ria.ru/20251104/kupyansk-2052798816.html
https://ria.ru/20251110/vsu-2053856316.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053550373_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8a538e45063cf1f5393f53c7e505e05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами

Жители Богатыря в ДНР прорывались к россиянам под дронами ВСУ, трое погибли

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в посёлке Шевченко под Красноармейском, освобождённом военнослужащими российской группировки войск "Центр"
Военнослужащие РФ в посёлке Шевченко под Красноармейском, освобождённом военнослужащими российской группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ в посёлке Шевченко под Красноармейском, освобождённом военнослужащими российской группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жители села Богатырь в ДНР прорывались к российским войскам через линию боевого соприкосновения, несмотря на установленные ВСУ минные заграждения и на украинские дроны - из группы в 15 человек погибли три, рассказал один из выживших Александр Демишев.
Видеозапись с показаниями Демишева предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирного жителя при попытке выйти из Купянска
4 ноября, 16:32
По словам Демишева, во время боевых действий он и его односельчане укрывались в подвалы. В селе Богатырь оставалось около 180 человек - все они ждали прихода российских войск. Украинские войска, понимая настрой жителей Богатыря, обстреливали их из дронов - для этого, в частности, использовались тяжелые дроны "Баба-яга", которые есть только у ВСУ.
«
"Зачем они это делали? Потому что мы остались там. Значит, мы собрались идти в Российскую Федерацию. На ту (украинскую) сторону - пожалуйста. Сюда - и речи не могло быть", - рассказал Демишев Мирошнику.
Дроны "Баба-Яга" часто прилетали к их домам в поселке и закидывали их снарядами, жителям Богатыря приходилось тушить возникающие пожары. В один из дней, когда обстановка в поселке стала совсем опасной, Демишев с семьей и соседями решили прорываться к россиянам, в сторону села Раздольное.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Вчера, 05:03
"Это было очень опасно… За две недели до нас один мужчина хотел выйти из села, его застрелили (украинцы)", - рассказал житель Богатыря. Однако желание попасть к россиянам было сильнее страха.
В их группе из 15 человек были четверо пожилых людей и инвалидов, их решили вывозить на тележках. Но на выходе из Богатыря одна из тележек, которую вез Демишев, наехала на мину.
«
"Бабушка - насмерть, естественно. Нас еще пятеро ранило. Трое - без ног", - рассказал мужчина. Сам он тоже потерял голень.
По его словам, мины устанавливали боевики ВСУ, надеявшиеся остановить наступление российских войск.
"Потому что и возле меня, возле дома, по огороду, я видел своими глазами, как устанавливали (мины). Вот эти мины все закапывали, вот эту проволоку натягивали", - рассказал мужчина.
С большим трудом его группе удалось добраться до российских войск, а там им оказали помощь российские военные. Еще двое человек скончались уже в российском тылу от ран, сам Демишев сейчас проходит лечение в одной из больниц ДНР.
Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала