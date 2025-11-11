В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудника госслужбы по чрезвычайным ситуациям мобилизовали в Днепропетровске на Украине, несмотря на имеющуюся у него бронь, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).