В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС
11.11.2025
В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС
В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС - РИА Новости, 11.11.2025
В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС
Сотрудника госслужбы по чрезвычайным ситуациям мобилизовали в Днепропетровске на Украине, несмотря на имеющуюся у него бронь, сообщил депутат Рады Алексей...
украина, днепропетровск, россия, алексей гончаренко, игорь клименко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Днепропетровск, Россия, Алексей Гончаренко, Игорь Клименко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Днепропетровске несмотря на бронь мобилизовали сотрудника Госслужбы по ЧС

В Днепропетровске мобилизовали сотрудника ГСЧС с бронью

Днепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудника госслужбы по чрезвычайным ситуациям мобилизовали в Днепропетровске на Украине, несмотря на имеющуюся у него бронь, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Мне пишут, что в Днепре (Днепропетровск до переименования властями Украины – ред.) бусифицировали (силой мобилизовали – ред.) сотрудника ГСЧС, у которого была бронь… Парня бусифицировали, потому что отсрочка не подтянулась в "Резерве" (приложение для военнообязанных – ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники госслужбы по ЧС предоставили военкомату все необходимые документы, однако спасателя отправили в военную часть.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в июне прошлого года заявлял о предоставлении брони от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС, а также полиции.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
 
Украина Днепропетровск Россия Алексей Гончаренко Игорь Клименко Дмитрий Лубинец Вооруженные силы Украины Верховная Рада Украины
 
 
