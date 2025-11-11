https://ria.ru/20251111/delo-2054293558.html
Депутат Рады рассказал о фигуранте дела о коррупции в сфере энергетики
Депутат Рады рассказал о фигуранте дела о коррупции в сфере энергетики
Депутат Рады рассказал о фигуранте дела о коррупции в сфере энергетики
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
Депутат Рады рассказал о фигуранте дела о коррупции в сфере энергетики
Железняк: фигурант дела о коррупции в энергетике Пушкарь покинул Украину
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь фигурирует в деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в энергетической сфере, чиновник, по словам парламентария, также выехал из страны.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
"Член НКРЭКУ Пушкарь Сергей сегодня ночью покинул территорию Украины. Именно он фигурирует на пленках относительно получения "зарплаты" 20 тысяч долларов от (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура – ред.) Миндича", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, Пушкарь три месяца назад был исполнительным директором по правовым вопросам компании "Энергоатома". С 2022 по 2025 годы – исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома". В сентябре текущего года был назначен на должность члена НКРЭКУ.