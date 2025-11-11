Военные следователи возбудили дело о даче взятки

По данным следствия, в октябре 2022 года между госзаказчиком и ООО "Сиберия" был заключен многомиллионный контракт в оборонной сфере на поставку специального оборудования для автомобилей. Обязанности по исполнению контракта возлагались на Домбровского, который в 2023 году передал должностному лицу госзаказчика взятку в особо крупном размере за общее покровительство при выполнении контракта.