В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков - РИА Новости, 11.11.2025
11:00 11.11.2025
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков
Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков

Суд рассмотрит дело экс-военнослужащего Павла Христева с участием присяжных

Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, на счету которых, по версии следствия, убийства 15 человек и несколько покушений, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии назначен на 10 декабря", - сказали в суде.
Там добавили, что также суд продлил всем обвиняемым срок ареста на полгода.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, жертвами банды Христева стали 15 человек, еще семеро выжили.
По версии следствия, бывший военнослужащий Павел Христев вместе с Артуром Козловым в 2000 году создали банду для заказных убийств. В ее состав вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года Христев и четверо сообщников пытались убить криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя.
Кроме того, полагает следствие, в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым, а также с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой, чей автомобиль был взорван. Позднее по заказу гендиректора компании "Консул" Ирины Егоровой был похищен и убит владелец фирмы Владимир Клюев, его сын, бухгалтер компании. На счету банды, считают следователи, убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.
В апреле 2003 года при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава "Евротрансгаза" Тимофей Пономаренко. Позднее обвиняемые предприняли новую попытку убийства Ревзина, в результате которого он получил ранения.
Следствие также вменяет членам группировки то, что они незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и наркотические средства.
В марте 2020 года, как считает следствие, Христев создал новую вооруженную группу, которая совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области, похитив имущество и оружие его владельца.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени участия инкриминируются ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 30 УК РФ 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 33 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в убийстве), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
